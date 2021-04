Mit der „Zett“ Traumurlaub am Gardasee gewinnen

Wow! Wenn das mal kein Super-Glückstelefon ist!? Drei Übernachtungen inklusive Halbpension für zwei Personen im Hotel Orione am Gardasee www.hotel-orione.com gibt es am Sonntag zu gewinnen!Das Drei-Sterne-Hotel Orione befindet sich bei Castelletto – am Ostufer des Gardasees zwischen Brenzone und Torri del Benaco. Wenn die aufgehende Sonne den Gardasee in ein funkelndes Meer verwandelt, beginnt ein neuer Traumtag im Hotel. Bereits beim Frühstück auf der Sonnenterrasse genießen die Gäste das spektakuläre freie Seepanorama, den weiten Blick zu den Bergen des Westufers und spüren italienische Lebensfreude pur. Sie können Pläne schmieden für sportliche Abenteuer und Ausflüge – etwa zu romantischen Häfen, charmanten, kleinen Städtchen oder Fischerdörfern.In allererster Reihe mit Privatstrand an den Ufern des Gardasees gelegen, verzaubert das Hotel – eine Villa im italienischen Stil – mit einer grandiosen Aussicht, den hohen, lichtgefluteten Räumen, einem Whirlpool im Schatten der Olivenbäume des Hotelgartens, einem gemütlichen Kaminzimmer und hervorragender regionaler Küche.

