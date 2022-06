Mit der „Zett“ Wein- Gutschein gewinnen!

Foto: © Winestore

Darf es wieder mal ein edler Tropfen zu einem guten Essen sein? Oder vielleicht auch ein erlesener Gin, Whiskey, Rum oder Grappa? Mit etwas Glück können Sie am Sonntag beim „Zett“-Glückstelefon einen Einkaufsgutschein im Wert von 250 Euro für den Winestore in Kardaun bei Bozen gewinnen – wo es all das in einem Geschäft gibt.Die Vielfalt an guten Tropfen ist im Winestore in Kardaun bemerkenswert, genauso wie das ganze Rundherum. Mit 3700 Etiketten und damit Südtirols größter Auswahl an Weinen, mit über 180 verschiedenen Gins und über 1200 anderen Spirituosen, von Whiskey, Rum und Wodka bis zum Grappa und einer schönen Auswahl an edler Feinkost, wird im Winestore garantiert jeder fündig. Und nicht nur die Auswahl ist großartig, sondern auch die individuelle Beratung und der Service, genauso wie die Innovationskraft des Unternehmens, z.B. mit seinen automatisierten Dispensern, die 32 Weine zur Verkostung bereithalten. „Großartig“ findet übrigens auch der renommierte Weinführer Gambero Rosso, der dem Winestore mit seinen drei Cavatappi die Höchstnote gibt und ihn sogar als eine der neun besten Vinotheken in ganz Italien auszeichnet.