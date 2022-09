Mit der „Zett“ Wellness- Auszeit gewinnen!

Wollen Sie Ihre Seele einmal baumeln lassen und sich etwas Gutes tun? Dann spielen Sie mit beim „Zett“-Glückstelefon. Denn vielleicht gewinnen Sie ja eine Übernachtung inklusive 3/4-Pension für zwei Personen im ****S-Hotel „ Der Waldhof “ in Völlan.Das Hotel „Der Waldhof“ liegt in herrlicher Umgebung in Völlan – mit sensationellem Blick auf die Mayenburg. Es ist das perfekte Refugium für anspruchsvolle und Ruhe suchende Gäste. Über 30.000 Quadratmeter Park und ein idyllischer Naturteich umgeben das Haus.Der exklusive Wellness- und Spa-Bereich überzeugt nicht zuletzt mit einem einzigartigen, ganzjährig beheizten Panorama-Infinity-Pool und einer großzügigen Wald-Event-Sauna. Komfortabel und mit edlen Materialien ausgestattete Zimmer und Suiten bieten Wohlfühlkomfort pur.Die Küche verwöhnt mit allerlei Köstlichkeiten. Die Philosophie des „Waldhof“-Teams ist es, die Gäste zu begeistern und mit vielen Aufmerksamkeiten zu überraschen.