Umgeben von Obst- und Weingärten und eingebettet in die Naturkulisse des Montiggler Waldes liegt der idyllische Montiggler See – direkt neben dem Gartenhotel Moser, einem wahren Paradies für Feinschmecker und Wellnessliebhaber.<BR \/>Genießen Sie den atemberaubenden Sky-Infinity-Pool im 3. Stock, entspannen Sie in der großzügigen Wellnessoase „Arbor Vitae“, erfrischen Sie sich im Naturbadeteich oder lassen Sie sich von der exquisiten Küche verwöhnen. Hier erwarten Sie Genuss und Erholung auf höchstem Niveau!<BR \/><BR \/>- Gourmet-Frühstücksbuffet von 7.30 bis 11.00 Uhr<BR \/>- Zugang zur Saunawelt „Arbor Vitae“ mit Saunagarten<BR \/>- Indoor-Pool mit Ruheräumen und Textilsauna<BR \/>- Erlebnisfreibad & Naturbadeteich<BR \/>- Sky-Infinity-Pool & Panorama-Ruheräume im 3. Stock<BR \/>- Fitnessraum mit modernster Ausstattung<BR \/>- Teilnahme am Yoga- und Fitnessprogramm (auf Anfrage)<BR \/>- „Little Light Lunch“ aus der Showküche von 12.30 bis 14.30 Uhr<BR \/>- Verführerisches Kuchenbuffet von 15.00 bis 17.00 Uhr<BR \/>- Wellnesstasche mit Bademantel & Badehandtuch<BR \/><BR \/>So nehmen Sie teil: Lesen Sie am Sonntag die „Zett“, lösen Sie die Rätselfrage und senden Sie das Lösungswort per Dolomiten\/Zett APP ein. Schon sind Sie im Lostopf! Viel Glück!