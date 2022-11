Mit der „Zett“ zum Light-Musical „Liora“!

Die Tradition der Licht- und Musikshow in Brixen lebt weiter: Nach der beeindruckenden Geschichte Solimans, kommt dieses Jahr das Light-Musical „Liora“ zum zweiten Mal in einer überarbeiteten Version auf die Bühne. Und wer am Sonntag beim „Zett“-Glückstelefon mitspielt, kann dafür je zwei Eintrittskarten und einen zusätzlichen Einkaufs- und Genussgutschein im Wert von 50 Euro gewinnen.Brixen Tourismus präsentiert vom 24. November bis 7. Jänner im Innenhof der Hofburg das Light-Musical „Liora“. In diesem Wintermärchen werden Liora, TickTack und weitere Charaktere die Besucher mit farbenprächtigen Bildern, Musik und Live-Gesang verzaubern und sie mit auf eine außergewöhnliche Reise nehmen. Am Domplatz hingegen findet bereits zum 31. Mal der traditionelle Weihnachtsmarkt statt. Täglich vom 25. November bis zum 6. Jänner treffen sich dort Einheimische und Gäste. Der einzigartige Domplatz, die denkmalgeschützte mittelalterliche Altstadt mit trendigen Cafés, traditionelle Gastlokalen und ausgezeichneten Restaurants sowie individuellen Geschäften zum Bummeln runden das Erlebnis ab.