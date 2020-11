Mit der „Zett“ zum luxuriösen Day-Spa!

Sehnen Sie sich auch nach Entspannung – gerade in dieser Zeit? Dann spielen Sie mit und gewinnen Sie vielleicht mit etwas Glück einen Day-Spa-Gutschein für zwei Personen mit Frühstück und Abendessen im Hotel Winkler im Pustertal (Der Gutschein kann eingelöst werden, sobald das Hotel wieder für Gäste öffnen darf).Im Hotel Winkler trifft luxuriöses Design auf alpine Gemütlichkeit, einzigartige Premium-Leistungen auf herzliche Gastfreundschaft.Luxus pur erwartet die Gäste etwa in der grandiosen Wellnessanlage. Nirgendwo kann man stilvoller abtauchen als in diesem einzigartigen Spa-Bereich mit 500 Quadratmetern Wasseroberfläche, aufgeteilt auf sechs Pools, darunter der luxuriöse Panoramapool, der neue Outdoor-Infinity-Pool und der Sole-Whirlpool. Im Panorama-Ruheraum mit seinen exklusiven Kuschelnestern und Ruhekojen schweifen die Gedanken und der Blick in die Ferne.Genießen Sie den Luxus der Stille im exklusiven Spa nur für Erwachsene – mit seiner einzigartigen Ausstattung für unvergessliche Wohlfühlmomente – und freuen Sie sich auf bis zu sechs Saunaaufgüsse am Tag.Der Gewinnerin oder dem Gewinner stellt der Südtiroler Kia-Vertragshändler K-Motor zudem für den Day-Spa den neuen XCeed zur Verfügung. Das neue Crossover-Coupé mit hoher Sitzposition, agilem Handling, aber auch genügend Platz für das Wochenendgepäck, wird Sie garantiert begeistern!

