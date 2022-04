Mit der „Zett“ zum Schlagerwochenende!

Es ist das Schlager- und Partyevent des Jahres: das Psairer Musikfestival beim 26. Alpenregionstreffen der Schützen in St. Martin in Passeier vom 13. bis 15. Mai. Beim „Zett“-Glückstelefon am 10. April gibt es ein tolles Paket für zwei Personen zu gewinnen:mit Übernachtung im Vier-Sterne-Hotel Sonnenalm und Kombitickets für die Konzerte.Vom 13. bis 15. Mai erwartet das Passeiertal nicht nur mehr als 5000 Schützen aus Tirol und Bayern, sondern eine große Schlager-Hitparade: Ben Zucker mit seiner unverkennbaren Reibeisenstimme, „LederHosenRockerin“ und „Wirbelwind“ Melissa Naschenweng live mit ihrer Band, die legendären „Nockis“ mit mehr als 30 Jahren Bühnenerfahrung, „Hannah“ mit ihrem ureigenen rockigen Alpenpunk und noch viele, viele Stars mehr …Wer das Glückstelefon-Paket der „Zett“ gewinnt, bekommt nicht nur zwei Kombitickets, sondern kann sich auch im Vier-Sterne-Hotel Sonnenalm in St. Martin in Passeier verwöhnen lassen. Die Übernachtung für zwei Personen in einem großzügigen Zimmer ist inklusive ¾-Pension und mit kostenlosem Eintritt in den Wellnessbereich im Hotel Sonnenalm und im Hotel Andreus.