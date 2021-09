Mit der „Zett“ zum super Wellnessurlaub

Auf eine erholsame Auszeit vom Alltag kann sich die Gewinnerin oder der Gewinner des „Zett“-Glückstelefons am Sonntag freuen. Zu gewinnen gibt es nämlich zwei Übernachtungen inklusive Halbpension für zwei Personen im Hotel Rommisa in Oberwielenbach.Das 3-Sterne-Superior-Hotel in Oberwielenbach (Gemeinde Percha) im Pustertal und Gastgeberfamilie Niederwolfsgruber-Carli laden die Gäste zu Entspannung und Erholung ein. Mit seinen zwölf Zimmern ist das Rommisa sicherlich nicht das größte Hotel, aber dafür weckt es in jedem Gast sofort ein heimeliges Gefühl und spürbar gute Laune.Von jeder Himmelsrichtung aus hat man einen fantastischen Blick auf die Dolomiten. Der neue Wellnessbereich mit Finnischer Panoramasauna, Dampfbad, Bio-Zirben-Sauna und Ruheraum verführt außerdem zum Träumen und Entspannen.Direkt vom Haus aus führen tolle Wanderungen zu den Erdpyramiden, in das Almwandergebiet „Tallile“, zu den Gipfeln Rammelstein und Schönbichl und zu weiteren Gipfeln des Naturparks Rieserferner-Ahrn. Hausherr Philipp zaubert als Küchenmeister und Fleisch-Sommelier vielfältige Gerichte, die sofort Lust auf mehr machen.

