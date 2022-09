Mit der „Zett“ zum super Wellnessurlaub!

Der Sommerurlaub ist für viele von uns schon wieder eine ganz Weile her. Bevor nun wieder Alltag einkehrt, kann sich die Gewinnerin oder der Gewinner des „Zett“-Glückstelefons auf eine besondere Auszeit freuen. Zu gewinnen gibt es am Sonntag nämlich zwei Übernachtungen inklusive Halbpension für zwei Personen im Hotel Rommisa in Oberwielenbach.Das kleine, aber überaus feine 3-Sterne-Superior-Hotel in Obwielenbach mit zwölf Zimmern überzeugt durch persönlichen Charme. Auch der neue Wellnessbereich im Hotel „Rommisa“ mit Finnischer Panoramasauna, Dampfbad, Bio-Zirben-Sauna und Ruheraum lässt alle Wellness-Herzen höher schlagen. Direkt vom Haus aus führen tolle Wanderungen zu den Erdpyramiden, in das Almwandergebiet „Tallile“, zu den Gipfeln Rammelstein und Schönbichl und vielen weiteren Zielen. Gastgeberfamilie Niederwolfsgruper-Carli freut sich auf die Gewinner!