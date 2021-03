Mit der „Zett“ zum Wohlfühl-Paket in der Therme

Raus aus dem Alltag, rein ins exklusive Bade- und Wohlfühl-Erlebnis: Wer am Sonntag beim „Zett“-Glückstelefon mitspielt, kann ein umfangreiches, exklusives Paket der Therme Meran – inklusive Brunch für drei Personen – gewinnen. Das Highlight ist ein Pool-Suite-Aufenthalt für drei Stunden. Des Weiteren beinhaltet der Preis einen Ganztageseintritt für drei Personen.Mitten in der Therme Meran – und trotzdem ganz privat: Die Pool-Suites bieten ein besonders exklusives Therme-Erlebnis. Als ganz eigener Rückzugsort schweben sie über der Badehalle und locken mit stiller Abgeschiedenheit und einer ganz privaten Auszeit.Der direkte Blick in die Badehalle, eine eigene Dampfsauna, ein Whirlpool, ein Wasserbett und eine Dusche versprechen relaxte Stunden. Eine Badetasche mit Bademänteln und Handtücher sorgen für den Rundum-Komfort. Dazu gibt es eine Flasche Südtiroler Sekt, einen Brunch-Teller und frisches Obst sowie verschiedene Badesalze und Packungen.

vida