Mit der „Zett“ zum XL-Mendelbier-Paket!

Foto: © Mendelbier/ BEYOND GREEN

„Das große Los“ in den Gemeinden Eppan und Kaltern läuft auf Hochtouren, täglich kommen tausende neue Losabschnitte dazu. Wer in Sachen Gewinne schon einen „Vorgeschmack“ haben möchte, sollte am Sonntag beim „Zett“-Glückstelefon mitspielen. Denn es gibt ein XL-Mendelbier-Paket im Wert von über 200 Euro zu gewinnen (verschiedene Mendelbiere und dazugehörige Gläser).Seit wenigen Wochen „weihnachtet“ es wieder sehr in den Geschäften von Kaltern und Eppan. Durch die malerischen, weihnachtlichen Gassen flanieren, fernab von Hektik und Verkehr, raus aus dem Alltag, hinein in ein besonderes Einkaufserlebnis. In fast allen Geschäften und Lokalen gibt es sie wieder, die begehrten Glückslose, und zwar bei jedem Einkauf ab einem Wert von 20 Euro. Lokal einkaufen und gewinnen, lokale Kreisläufe wahren und stärken, die Arbeitsplätze vor Ort erhalten, lebendige Orte schützen: Diesen beeindruckenden Mehrwert hat die wohl größte und berühmteste Weihnachtslotterie im Land geschaffen. Auch Mendelbier ist einer der teilnehmenden Betriebe.