Mit der „Zett“ zur Fünf-Sterne-Auszeit!

Möchten Sie endlich einmal auf höchstem Niveau ausspannen? Dann sind Sie hier genau richtig. Denn mit etwas Glück können Sie beim kommenden „Zett“-Glückstelefon eine Übernachtung für zwei Personen in der Juniorsuite de luxe im Fünf-Sterne-Hotel Seeleiten in Kaltern gewinnen.Inmitten von Weinbergen und Palmen liegt das Lake-Spa-Hotel Seeleiten mit Blick auf den Kalterer See. Das neu umgebaute Luxushotel begeistert mit einmaligen Genusserlebnissen und neuen Dimensionen des Wohlgefühls – ab nun auch im Winter. Mit der jüngsten Neugestaltung gelingt es der Gastgeberfamilie Moser, das mediterrane Flair und die südliche Leichtigkeit noch intensiver zu vermitteln. Während der bisherige Wellnessbereich zum Entspannungsort für Familien wird, begeistert die erweiterte „Adults only“-Spa-Landschaft mit einem Indoor-Outdoor-Infinity-Pool, Saunen mit Weinbergpanorama und mediterranen Ruheoasen. Ein weiteres Schmuckstück des Fünf-Sterne-Hauses sind die beiden exklusiven Privatstrände am Kalterer See.