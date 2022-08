Mit der „Zett“Day-Spa-Gutschein gewinnen

Wollen Sie demnächst einmal ganz entspannt und auch noch völlig kostenlos Wellness vom Feinsten genießen? Dann spielen Sie am Sonntag mit beim „Zett“-Glückstelefon – denn es gibt diesmal einen Day-Spa-Feel-Gutschein inklusive Massage für zwei Personen im Hotel Therme Meran zu gewinnen.Nur wenige Meter vom berühmten Kurhaus und dem historischen Meraner Stadtzentrum entfernt, direkt am idyllischen Fluss Passer, liegt das Vier-Sterne-Superior-Hotel. Auf 3200 Quadratmetern erwartet die Gäste das spektakuläre Sky-Spa – eine vollverglaste „Roof-Top“-Wellnessoase. Von dort hat man einen grandiosen Ausblick auf die Berggipfel und die Altstadt. Das Highlight sind der 22 Meter lange Sole-Infinitypool und die drei Whirlpools unter freiem Himmel. Dazu findet man hier einen einzigartigen Sauna- und Relaxbereich. Zudem erwartet Sie eine weitere Wellnessoase: das Garden Spa im Erdgeschoss mit Indoor- und Outdoor-Pool, Ruhebereiche, eine Bio-Textil- Außensauna, ein Dampfbad mit Blick in den Palmengarten und ein Whirlpool.