Mit jeder vermieteten Elektro-Baumaschine lebt der Wald auf

Für jedes in der Region gemietete elektrische Baufahrzeug werden rund um den Karersee Bäume gepflanzt. So lautet die Vereinbarung zwischen Niederstätter , norditalienischer Marktführer im Baumaschinenverkauf und der -vermietung, und der Gemeindeverwaltung von Welschnofen im Eggental. Ein Projekt, das zur Aufforstung des Waldes beitragen soll, der vor vier Jahren vom Sturm Vaia getroffen und verwüstet wurde. Zwischen dem 29. und 30. Oktober 2018 wurden fast 1.000 Hektar Land - das entspricht etwa 1.300 Fußballfeldern - durch die Wucht des Windes und des Regens zerstört, wodurch etwa 500.000 Kubikmeter Holz zu Boden fielen, was dem Volumen von 12.000 Bussen entspricht.Heute ist die Räumung des Materials abgeschlossen, und die Natur nimmt ihren Lauf, um neues Leben entstehen zu lassen. Das Land wird nie wieder dasselbe sein, und man hofft, dass zumindest die Artenvielfalt in den kommenden Jahren zunehmen wird, da es mehr Platz und mehr Licht sowie neue Lebensräume für Insekten und Tiere geben wird.Niederstätter nimmt sich des Waldes an und hat beschlossen, dieses Projekt zur Aufforstung zu starten: Für je 100 Euro, die für die Anmietung einer elektrischen Maschine ausgegeben werden, wird ein Baum gepflanzt. „Als Unternehmen haben wir beschlossen, dem Thema Nachhaltigkeit große Aufmerksamkeit zu schenken.Mit dieser Initiative können wir dies auf zwei Arten tun: zum einen, indem wir weiterhin neue emissionsfreie Fahrzeuge auf den Südtiroler Baustellen anbieten; und zum anderen, indem wir zur Anpflanzung von Bäumen beitragen, um den Wald an einem der faszinierendsten Flecken Südtirols wieder wachsen zu lassen“, sagt Daniela Niederstätter, Mitglied des Verwaltungsrats des Unternehmens. Von Dumpern über Radlader bis hin zu Baggern können Privatpersonen und Unternehmen alle Arten von umweltfreundlichen Maschinen mieten, um bei der Bepflanzung und Aufforstung des Waldes zu helfen. Die Initiative wird auch vom Südtiroler Bauernbund unterstützt. Die am besten geeigneten Baumarten werden in Zusammenarbeit mit den Forstbehörden gepflanzt.Die Kampagne ist bereits angelaufen und die Mitarbeiter*innen von Niederstätter sammeln die ersten Aufträge. Außerdem soll im Frühjahr 2023 ein großes Fest organisiert werden, um die erzielten Fortschritte aufzuzeigen und die genaue Anzahl der gepflanzten Bäume bekannt zu geben.Niederstätter AGKevin FinkT 0471 061 141