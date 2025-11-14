Im <a href="https:\/\/hoerzentrum-suedtirol.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hörzentrum Südtirol<\/a> stehen modernste Technologie und persönliche Beratung im Mittelpunkt – damit Sie jedes Gespräch, jedes Lachen und jeden Ton wieder klar und deutlich genießen können.<BR \/><BR \/>- Individuelle Höranalysen für bestes Hörerlebnis<BR \/>- Innovative Hörsysteme mit neuester Technik<BR \/>- Fachkundige Betreuung durch erfahrene Hörakustiker<BR \/>- Mehr Lebensqualität durch natürliches Hören<BR \/><BR \/>Lassen Sie sich von den Hörexperten in Ihrer Nähe beraten und entdecken Sie, wie gut gutes Hören tun kann!<BR \/><BR \/><b>So machen Sie mit:<\/b><BR \/>Lesen Sie am Sonntag die „<b>Zett<\/b>“, lösen Sie die <b>Rätselfrage<\/b> und senden Sie das <b>Lösungswort über die Dolomiten\/Zett APP<\/b> ein – und schon sind Sie im Rennen um den 500 €-Gutschein! Viel Glück und viel Freude am guten Hören!