Gewinnen Sie diesen Sonntag beim „Zett“-Südtirol-Rätsel ein Cremen-Komplettset Naturkosmetik My MiaMi und einen Gutschein für eine Gesichtspflege

Das Komplettset bietet von der Reinigung bis zur folgenden Pflege ein Wohlfühlerlebnis für die Haut. Sie regeneriert und gibt der Haut das was sie braucht. Feuchtigkeit, Straffheit, Vitalität, Energie und Schutz vor äußeren Umwelteinflüssen. Mit ihrer leichten Verträglichkeit ist sie eine Wohltat für Gesicht und Körper. Die richtigen Kompositionen zwischen Ätherischer Öle und reiner Inhaltsstoffe aus der Natur setzen wahre Kräfte der Natur frei und stärken die Gesundheit von Körper und Geist. Die Bio-Linie verwendet Inhaltsstoffe mit sehr geringer Umweltbelastung, ist nicht an Tieren getestet, enthält keine Paraben- und Edta-Konservierungsstoffe und ist parfümfrei. Außerdem wird sie mit dem geringsten Maße an Energieaufwand hergestellt und es wird großen Wert auf umweltfreundliche Verpackung gelegt. Wie zum Beispiel sind einige Behälter aus Maisstärke hergestellt welche Bioverträglichkeit aufweist. Zur Abrundung erhalten Sie zu dem hochwertigen Komplettset einen Gutschein für eine Gesichtspflege wobei die Produkte professionell angewendet werden können.