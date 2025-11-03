<b>Mehr Durchblick bei den Heizkosten<\/b><BR \/><BR \/>Dank der innovativen LoRaWAN-Technologie können Heizkostenverteiler, Wärme- und Wasserzähler zuverlässig und aus der Ferne abgelesen werden – ganz ohne Terminvereinbarungen. Die Datenübertragung erfolgt automatisch, sicher und energieeffizient. So können Nutzer überprüfen, wie viel sie tatsächlich verbrauchen, und frühzeitig reagieren, bevor am Jahresende die Abrechnung überrascht.<BR \/>Eine Studie der Eurac zeigt: Wer seinen Energieverbrauch regelmäßig überprüft, spart im Durchschnitt rund 20 % Heizkosten. Mit der ab 2027 verpflichtenden monatlichen Fernauslesung werden zusätzlich 7 bis 12 % Ersparnis erwartet.<BR \/><BR \/><b>Weniger Aufwand, mehr Komfort<\/b><BR \/><BR \/>Die großflächige Funkabdeckung von LoRaWAN bedeutet: Weniger Installationen, geringere Wartung, niedrigere Betriebskosten. Geräte können viele Jahre wartungsfrei betrieben werden, was den Aufwand für Mieter und Eigentümer reduziert. Gleichzeitig gewährleistet das System höchste Datensicherheit – die sensiblen Verbrauchsdaten bleiben verschlüsselt und werden ausschließlich von Oilcontrol verarbeitet.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1231737_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/><b>Kleine Gewohnheiten, große Wirkung<\/b><BR \/><BR \/>Neben der präzisen Erfassung helfen auch einfache Verhaltensänderungen, den Energieverbrauch im Alltag zu senken.<BR \/>Hier einige schnelle Tipps, mit denen jeder Haushalt Kosten sparen kann:<BR \/>-<\/TD><TD>Richtig lüften: <BR \/>Dreimal täglich für 5–10 Minuten stoßlüften. So wird die Luft ausgetauscht, ohne die Wände auszukühlen.<BR \/>-<\/TD><TD>Temperatur senken: <BR \/>Jedes Grad weniger Raumtemperatur spart etwa 6 % Heizkosten.<BR \/>-<\/TD><TD>Türen schließen: <BR \/>So bleibt die Wärme dort, wo sie gebraucht wird.<BR \/>-<\/TD><TD>Heizkörper freihalten: <BR \/>Keine Möbel oder Vorhänge davorstellen. Das spart bis zu 5 % Energie.<BR \/>-<\/TD><TD>Rollläden nachts schließen: Das reduziert den Wärmeverlust um bis zu 20 %.<BR \/><BR \/>Mit moderner Technik und bewusstem Verhalten können Haushalte ihren Energieverbrauch deutlich senken – und das ohne Komfortverlust.<BR \/>Oilcontrol zeigt: Eine faire und transparente Abrechnung ist nicht nur ein Beitrag zum Umweltschutz, sondern ein echter Vorteil fürs Haushaltsbudget.<BR \/><BR \/>Oilcontrol GmbH<BR \/>Francesco-Crispi-Straße 29-33, Bozen<BR \/>Johann-Georg-Mahl-Straße 28, <BR \/>Bruneck<BR \/>Tel. 0471\/972228<BR \/> <a href="mailto:sales@oilcontrol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">sales@oilcontrol.it<\/a><BR \/> <a href="https:\/\/www.oilcontrol.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.oilcontrol.it<\/a><BR \/><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1231740_image" \/><\/div>