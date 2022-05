Mit über 20 Double Degrees in die Welt

Foto: © MCI/Kasper

29 Bachelor- und Masterstudien in den Bereichen Wirtschaft, Gesellschaft, Technologie und Life Sciences, sowie umfangreiche akademische Weiterbildungsmöglichkeiten für ambitionierte Berufstätige und Entscheidungsträger bilden das innovative MCI Studienangebot.Nicht nur mit zahlreichen Double Degree Optionen (also doppelte Abschlüsse sowohl vom MCI als auch der jeweiligen Partneruniversität) sticht das MCI aus der Hochschullandschaft hervor. Als Mitgründerin der Europäischen Universität ULYSSEUS betritt die Unternehmerische Hochschule® eine neue Dimension zukunftsweisender Möglichkeiten für Auslandssemester, Praktika, Jobs, Summer & Winter Schools, internationale Abschlüsse sowie einen erfolgreichen Karriereeinstieg.Durch die hohe Praxisnähe, Professionalität und Internationalität eröffnen sich MCI-Alumni hervorragende berufliche Perspektiven. Besonders beeindruckend: Das Gros der MCI Studierenden schließt das Studium in Sollstudienzeit ab und verfügt in aller Regel bereits vor Studienabschluss über mehrere Jobangebote.Eine rechtzeitige Bewerbung für die begehrten Studienplätze an der Unternehmerischen Hochschule® ist entscheidend.Die nächste Bewerbungsfrist für einen Studienstart im Herbst 2022 endet am 29.05.2022.Online: mci.edu/bewerbung Beim virtuellen Tag der offenen Tür der Unternehmerischen Hochschule® ist es möglich, sich flexibel – von zuhause oder unterwegs – über das MCI, die begehrten Studienplätze und das vielfältige Studierendenleben in der pulsierenden Alpenmetropole Innsbruck zu informieren.Besucher erwartet ein umfangreiches personalisierbares Programm mit wertvollen Informationen zu Studienangebot, Aufnahmeverfahren, Berufspraktika, Stipendienmöglichkeiten, sowie persönliche und individuelle Beratungen mittels Videochat.Gleich vormerken:Infos: mci.edu/virtualopenhouse