Mitmachen & gewinnen: Entdecke die Schätze Südtirols

Bei der Aktion „Entdecke die Schätze Südtirols“ rücken die Produkte mit Qualitätszeichen Südtirol in den Mittelpunkt und werden zum Inhalt einer spannenden Schatzsuche. Es geht darum, Produkte mit Qualitätszeichen im Markt zu suchen und anschließend zu kaufen. Jeder Teilnehmerin/jedem Teilnehmer winkt am Ende der Schatzsuche eine kleine Überraschung. Außerdem darf man auf besondere Hauptpreise hoffen (Geschenkskorb mit Produkten mit Qualitätszeichen Südtirol und ein köstliches Essen in einem Südtiroler Gasthaus).





Die Schatzsuche fand zwischen März und Mai und September und November jeden Freitag und Samstag in insgesamt 23 ausgewählten Verkaufspunkte in ganz Südtirol statt. Die Supermärkte wurden für die Aktion kurzerhand zur Schatzinsel erklärt.Den Beginn der Schatzsuche markiert der Qualitätszeichen Südtirol-Stand am Eingang des Supermarktes. Die Einkäufer werden über den Ablauf der Schatzsuche informiert und bekommen eine „Schatzkarte“ überreicht. Mit dieser ist es ein Leichtes, die Schätze Südtirols ausfindig zu machen und anschließend zu kaufen. Ein kleiner Tipp: Achte auf die speziellen Regalstopper, die mit dem Qualitätszeichen Südtirol gekennzeichnet sind.Am Freitag 22. und Samstag, 23. November gibt es im Eurospar Rungg in Prad am Stilfserjoch noch ein letztes Mal die Gelegenheit, an der Schatzsuche teilzunehmen. Am Samstag, 23. November findet dort außerdem zum Abschluss der Aktion eine große Verkostung von Produkten mit Qualitätszeichen Südtirol statt. Es können Südtiroler Kräutertees für die kalte Jahreszeit, Konfitüren aus sonnengereiften Früchten, naturtrüber Apfelsaft und naturbelassene Trockenfrüchte verkostet werden. Am Nachmittag findet eine Verkostung von Südtiroler Sauerkraut, ein wichtiger Vitamin C Lieferant für den Winter, statt.

