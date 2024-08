Mitspielen und Tankgutschein gewinnen

„Da tanke ich gern“: Zufriedene Kundinnen und Kunden sind das Aushängeschild der insgesamt zehn Kostner Servicestationen in Vahrn, Lana, Ulten, Schnals, St. Martin, Ritten, Sterzing, Nals, Deutschnofen und Mals.Teils ausgestattet mit Waschstraße und -boxen, Werkstatt, Autozubehör, Gastronomie und Snacks sind die Kostner Servicestationen mehr als eine einfache Tankstelle. Neben diesen Leistungen zeichnet Kostner auch das Engagement für Nachhaltigkeit aus: So ist zum Beispiel der HVO eco diesel an manchen Servicestationen erhältlich. Dieser Treibstoff lässt sich problemlos mit gewöhnlichen Dieselfahrzeugen verwenden – ist aber so gut wie CO2-neutral und dabei genauso leistungsfähig wie herkömmlicher Treibstoff.Seit Kurzem ist die Kostner Servicestation in Vahrn auch für E-Autos gerüstet: An der Autobahneinfahrt Brixen Nord finden Sie eine moderne Ladestation mit zwölf Ladeplätzen, darunter drei Hypercharger des Südtiroler Unternehmens alpitronic und sechs Tesla Supercharger V4.Die neue E-Charge-Station ist zum Schutz vor Sonne und Regen überdacht und nachts gut beleuchtet. Das Besondere: Die Überdachung in Form eines Flügels ist mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet. Der mit Sonnenkraft erzeugte Strom fließt direkt in die Ladesäulen.Möchten Sie einen der fünf 50-Euro-Gutscheine für die Kostner-Tankstellen gewinnen? Mitspielen ist ganz einfach: Lösen Sie das Rätsel und schicken Sie das Lösungswort heute bis spätestens 24 Uhr per „Dolomiten & Zett-App“ ein. Die Gewinner werden nach der Ziehung telefonisch informiert.