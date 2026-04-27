Das erste Mai-Wochenende steht im Landesmuseum Schloss Tirol mehr denn je ganz im Zeichen des Mittelalters: Ritterkämpfe (Ritter von Andrian), Tänzerinnen (Perlen des Orients), historische XXL-Holzspiele, Geschichtenerzählerinnen, Musikanten (Medieval Minstrels), mittelalterliche Köstlichkeiten sowie Marktstände geben Einblick in das mittelalterliche Leben.<BR \/><BR \/>Für das leibliche Wohl sorgt Braciere Medievale mit ihren kulinarischen Köstlichkeiten wie Rittersuppe und Grillspezialitäten. Dazu gibt es Gewürzwein und einen Humpen frisch gebrautes Bier der Brasseria della Palude.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1304049_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Vorburg verwandelt sich in eine große Spielwiese mit mittelalterlichen XXL-Holzspielen, die nicht nur Spaß machen und spannend sind, sondern auch Alt und Jung zusammenbringen. Begleitet wird das Fest von mittelalterlicher Musik der Medieval Minstrels.<BR \/>Das absolute Highlight aber sind und bleiben die spektakulären Schwertkämpfe der Ritter von Andrian, die an beiden Tagen jeweils um 12.00, 15.00 und 16.30 Uhr im Innenhof stattfinden. <BR \/>Freut euch auf ein unvergessliches Erlebnis und nutzt zudem die Möglichkeit auch das gesamte Schloss zu besuchen. Das Mittelalterfest, eine Zusammenarbeit mit dem Tourismusverein Dorf Tirol, findet bei jeder Witterung jeweils von 10.00 bis 18.00 Uhr statt.<BR \/>Eintritt: 10€ pro Person, Familienticket 20€, Familienticket „mini“ 10€<BR \/><BR \/>Das detaillierte Programm ist auf unserer Website unter <a href="https:\/\/www.schlosstirol.it\/mittelalterfest-2026\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">www.schlosstirol.it\/mittelalterfest-2026\/<\/a> einsehbar.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1304052_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1304055_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1304058_image" \/><\/div>