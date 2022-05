Mobility Show: Die Automobilmesse in Trentino-Südtirol

Alois und Lukas Baumgartner.

Mit 6 Marken, 9 Bereichen und mehr als 50 Fahrzeugen verspricht diese Veranstaltung einen Einblick in die moderne Autowelt, viele Elektrohighlights, eine Vielfalt an Serviceangeboten und die neuesten Modelle und Technologien.Das Highlight dieser Messe ist ein Mobility Concierge, ein persönlicher Mobilitätsberater, der Sie individuell zu den verschiedenen Marken und Modellen berät. Die Fahrzeugpalette reicht von kompakten Stadtautos bis hin zu luxuriösen Premiumfahrzeugen, nicht zu vergessen SUVs, Nutzfahrzeuge und LKWs. Die große Auswahl an Marken erstreckt sich über Mercedes-Benz, smart, Toyota, Renault, Dacia sowie der Gebrauchtwagen Marke Drive+ und auf das umfangreiche Angebot an konventionellen, hybrid und vollelektrischen Motoren.Freier Eintritt an allen Messetagen, täglich Frühschoppen mit Weißwurst und Brezen, Unterhaltung für Groß und Klein mit einem tollen Kinderareal sowie viele tolle Angebote runden das Wochenende in der Messe Bozen ab.STOL ist on Tour und zeigt die besten Bilder.