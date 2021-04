Moderne Nahversorgung im Ahrntal

Das neue CONAD in Luttach ist der beste Beweis dafür, wie moderne und nachhaltige Nahversorgung funktioniert. Schon seit jeher ist es das Leitbild der Firma Anjoka aus Pfalzen, Nahversorger vor Ort in den Dörfern Südtirols zu sein. Besonders mit dem Ahrntal verbindet das Unternehmen eine lange und prägende Geschichte, so ging bereits vor über 50 Jahren der „Pfolzna Kruma“ Peter Hitthaler im Ahrntal hausieren und legte den Grundstein für die heutige Firma Anjoka mit über 500 Mitarbeitern. „Ich bin deshalb besonders stolz auf diesen neuen Standort, wo wir 14 Mitarbeiter beschäftigen“, so Martin Hitthaler, der Firmeninhaber, „einige von ihnen arbeiten bereits viele Jahre bei uns, das ist sehr schön zu sehen.“ Der neue CONAD Supermarkt in Luttach ist von Montag bis Sonntag durchgehend geöffnet und ist mit seinen großzügigen Parkmöglichkeiten vor dem Geschäft ein wichtiger Service für Einheimische und Touristen.Als besonderes Entgegenkommen erhält jeder Kunde, der sonntags um min. 10 Euro einkauft, die Zett dazu.

vida