Mölten: Nahversorgung für die nächsten 20 Jahre gesichert

Foto: © Francesco Giuliano

„Immer mehr Gemeindestuben melden sich bei uns, sagt, um über gemeinsame Projekte zu sprechen, welche die Nahversorgung im Ort gewährleisten können.und sein Team gelingt es immer wieder, die richtigen Lösungen für unsere Gemeinden zu finden, so wie auch hier in Mölten.“Am Freitag, 3. März 2023, wurde das neue Despar-Geschäft auf dem Tschögglberg feierlich eröffnet. Der Despar-Supermarkt in Mölten hat eine Verkaufsfläche von rund 400 qm und wurde nach neuesten Standards eingerichtet. Entsprechend neu, modern, frisch und innovativ präsentiert sich das Geschäft bei der Eröffnung. Die Freude darüber vor Ort war spürbar!So wurde etwainstalliert und auch sonst viel Wert auf Details gelegt, um den Kundinnen und Kunden ein besonderes Einkaufserlebnis zu bieten. Mit insgesamt über, zusammengesetzt ausund einem erfahrenen Kaufmann an der Spitze, bietet dieses Geschäft beste Voraussetzungen für die Nahversorgung.Das Geschäft wird vom selbständigen Despar-Kaufmanngeführt, welcher heute auch bereits das Despar-Geschäft in Hafling und ein weiteres in St. Martin i.P. betreibt und damit bereits bewiesen hat, dass erEin Besuch lohnt sich auf jeden Fall – am besten kombiniert mit einem Ausflug in die traumhafte Landschaft des Tschögglbergs!