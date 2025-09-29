Ganz neu: <b>monni ist jetzt noch schneller!<\/b> Ab sofort können Gutscheine in Rekordzeit bestellt und sofort genutzt werden. Somit auch ideal für Kurzentschlossene. So einfach war Freude schenken noch nie.<BR \/><BR \/><b>monni BON…<\/b><BR \/>Der Klassiker monni BON ist längst der beliebteste Gutschein in Südtirol und kann bereits in über <b>1500 Geschäften und Betrieben<\/b> eingelöst werden. monni BON ist nicht nur Südtirols beliebtester Gutschein, sondern auch <b>der einzige lokale Gutschein, der - im Vergleich zu anderen Gutscheinen - nur in Südtirol ausgegeben werden kann.<\/b><BR \/><BR \/><b>…und monni FOOD<\/b><BR \/>Wer hingegen Genussmomente verschenken will, greift zum Essensgutschein monni FOOD: einlösbar bisher in rund <b>350 Gastronomie- und Lebensmittelbetrieben<\/b> im ganzen Land. monni FOOD kommt nicht nur seinem Auftrag nach, lokale Wirtschaftskreisläufe zu stärken, sondern unterstützt damit lokale Betriebe.<BR \/>Zudem handelt es sich bei monni um das einzige Gutscheinsystem mit <b>lokalen Ansprechpartnern und entsprechendem zweisprachigen Support.<\/b><BR \/><BR \/><b>Infos und Bestellungen<\/b><BR \/><BR \/>Alle Einlösestellen – die sogenannten <b>monni POINTS<\/b> – sind jederzeit auf <a href="https:\/\/www.monni.bz.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">monni.bz.it<\/a> abrufbar. Dort gibt es auch alle Details zum Gutscheinsystem. Und hier können beide Gutscheine von den Unternehmen für ihre Mitarbeiter einfach und schnell bestellt werden.<BR \/><BR \/>Für persönliche Anfragen steht das Team unter <a href="mailto:info@monni.bz.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">info@monni.bz.it<\/a> zur Verfügung.<BR \/><BR \/><b>monni – lokal einkaufen, regional genießen, doppelt profitieren.<\/b><BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1217178_image" \/><\/div>