Moonlight Classic auf der Seiser Alm

Auf Hochtouren laufen auf der Seiser Alm die Vorbereitungen für den Moonlight Classic, das Langlaufrennen im klassischen Stil, das am Freitag, 7. Februar 2020 stattfindet, und zwar traditionsgemäß in einer Vollmondnacht.





Die Läufer, die an dem Rennen über die größte Hochalm Europas teilnehmen, können sich zwischen zwei 15 und 30 Kilometer langen Strecken entscheiden. Sie fahren im Mondschein und im Licht der am Loipenrand platzierten Fackeln, die ihnen den Weg bis ins Ziel weisen. Auch dieses Jahr ist das Leistungsniveau der Teilnehmer wieder überaus hoch. Einige Spitzenläufer haben gemeldet. Bei den Damen wird beispielsweise Justyna Kowalczyk am Start sein, die erste Polin, die bei Olympischen Winterspielen eine Medaille im Langlauf holen konnte.STOL ist on Tour und zeigt die besten Bilder.

som