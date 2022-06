Morgen öffnet das Erlebnisreich Latemarium in Obereggen seine Tore

Im Sommer hat die Natur im buchstäblich sagenhaften Eggental freilich eine reiche Auswahl an Highlights zu bieten: frisch-klare Bergluft, unvergessliche Wander- oder Gipfeltouren, aber auch Bike-Erlebnis pur – vom gemütlichen Forstweg-Radeln bis zur spektakulären Latemar-Umrundung. Wenn sich bei all der frischen Luft und Bewegung dann irgendwann der Hunger regt, empfiehlt sich die Einkehr in eine der zwölf Almen und Berghütten, wo so mancher kulinarische Höhepunkt erreicht wird.Für wanderbare Abwechslung in vielfältiger Form sorgen die neun Themenwege des Latemarium mit Blick auf die schroffen Felstürme des Dolomiten Welterbes Latemar : Große und kleine Wanderer können hier – je nach Wegwahl – Kunstobjekte bestaunen, der Entspannung frönen oder Wissenswertes zur Entstehung der Dolomiten und deren Flora und Fauna sowie zur Geschichte der alpinen Alm- und Forstwirtschaft erfahren, aber auch Meteorologie und Geodynamik im alpinen Raum erforschen. Eine Reise durch 240 Millionen Jahre Dolomiten-Geschichte stellt hingegen der Geotrail Dos Capèl dar. Und wem das Bergpanorama am Latemar noch nicht atemberaubend genug ist, der wird bei einer Fahrt auf der Sommerrodelbahn „Alpine Coaster Gardonè“ gewiss auf seine Kosten kommen.Das wöchentliche Highlight unterm Latemar bietet jeden Mittwoch und Samstag von 8:30 bis 10:00 Uhr (18.06. - 08.10.) ein umfangreiches Frühstück inklusive der Berg- und Talfahrt. Eine Reservierung ist unter Tel. 0471 618299 erforderlich. www.oberholz.com