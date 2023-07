Moriggl Risan® feiert „30 Jahre Rohrsanierung von innen“

Im ersten Teil der Veranstaltung wurde zurück geblickt auf die Anfänge der Erfolgsgeschichte. Die Unternehmensgründer Johann Moriggl, Anton Josef Moriggl, sowie Lorenz Wallnöfer berichteten über Hürden und Meilensteine, bevor der heutige Inhaber Thomas Moriggl im zweiten Teil einen Ausblick in die Zukunft wagte und die neuesten Entwicklungsprojekte präsentierte. Vor allem die Themen Nachhaltigkeit und Ressourcenschutz rücken immer mehr in den Fokus der Gesellschaft. Und so konnte Moriggl RISAN® mit Stolz und Freude diepräsentieren. Mit der Rohrsanierung von innen werden im Vergleich zum konventionellen Totalaustausch der Trinkwasserleitungeneingespart. Moriggl RISAN® sorgt also nicht nur für sauberes Trinkwasser, sondern auch für ein gutes Gefühl der Umwelt gegenüber.Nicht zuletzt wurde auch den Mitarbeitern der letzten Jahrzehnte gedankt, die mit ihrem professionellen Einsatz und der Treue zum Unternehmen diese Erfolgsgeschichte möglich gemacht haben. Unter anhalten-dem Applaus nahm jeder einzelne Moriggl RISAN®-Mitarbeiter eine Jubiläumsurkunde entgegen.Seit 1993 konnte Moriggl RISAN® mit der Rohrsanierung von innen in unzähligen Haushalten für sauberes Trinkwasser sorgen. Doch es gibt auf dieser Welt nach wie vor Millionen von Menschen, die keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Aus diesem Grund nutzte Moriggl RISAN® die Jubiläumsfeier auch, um Spenden zu sammeln für das Projekt, mit welchem einfinanziert werden soll. Mit großer Freude konnte so bis ans Ende der Veranstaltung ein stolzer Spendenbetrag eingesammelt werden, welchen Moriggl RISAN® verdoppelte, und alsan Petra Theiner überreicht wurde.Mit dem nachhaltigen und innovativen RISAN®-System, den langjährigen Mitarbeitern, sowie der soliden Wertebasis des inhabergeführten Familienunternehmens ist Moriggl RISAN® bestens gerüstet und voller Tatendrang für die nächsten 30 Jahre Erfolgsgeschichte.