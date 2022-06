Motorsport und Verkehrssicherheit mit einer Legende!

Startbereit für die Wanderung in Hinterpasseier. Stimmung „Bestens“, Wetter „hält jung“ - Foto: © BeyondGreen

Briefing mit Walter Röhrl. Michi, Daniel und Richard Fink, sowie den Safety Park Instruktoren Georg und Erwin (v.r.n.l.) - Foto: © BeyondGreen

Die Andreus Family auf dem Lazinserhof. Michael, Helga und Richard Fink, Walter Röhrl, Daniel Fink - Foto: © BeyondGreen

Beliebt und bekannt bei Groß und Klein! - Foto: © BeyondGreen

Die Rede ist natürlich von den gleichsam exklusiven wie berühmten Eventtagen im Andreus Resort, der Andreus Driving Experience mit Walter Röhrl. Seit 8 Jahren darf das Beyond Green Mobility Team als TV-Team für die gleichnamige Sendung mit dabei sein. Ziel ist es, die Eindrücke und Erlebnisse der Gäste, sowie die Stimmung an diesen 4 Tagen einzufangen. Dazu gehören auch die längst legendären Interview-Runden mit Walter Röhrl im Porsche, auf dem Rundkurs in Pfatten.“ Lorenz Gluderer, Team BGM, die Gastgeber Familie Fink hatte zu 4 Tage Kennenlernen, Wandern, Fahrsicherheit und der abschließenden Praxis-Pässe-Fahrt mit Walter Röhrl geladen. Exklusiv, weil es Aufgrund der vorhandenen Pisten und Instruktoren, nur eine begrenzte Teilnehmerzahl zulässt -tatsächlich ist jede Ausgabe bereits nach wenigen Stunden ausverkauft-, viel mehr jedoch sind es chillige, interessante, spannende und lehrreiche Tage mit einem der besten Rallyefahrer aller Zeiten.“ Walter Röhrl“, so empfanden es die überglücklichen Gäste des Andreus Resorts, sie genossen den gemeinsamen Tag im hintersten Passeiertal. Von Pfelders gings recht zügig Talein zum Lazinserhof, wer Puste übrighatte, unterhielt sich und holte den einen oder anderen Tipp bei Walter, andere hingegen freuten sich vor allem auf die dort zubereiteten kulinarischen Highlights. Nach „Ziachorgelmusik“ und einer kurzen „Goaslschnöll-Einlage“ gings zurück ins Hotel zum Saunaaufguss und vielen interessanten Anekdoten aus der Rennfahrerzeit von Walter Röhrl. Die richtige Einstimmung auf das Highlight der „Röhrl Tage“, der „Andreus Driving Experience“ im Safety Park in Pfatten.““ Walter RöhrlSpektakuläre Bilder, lustige Szenen, lehrreiche Tipps und jede Menge Interviews. Natürlich ist auch die legendäre 2022 Ausgabe des „Renn-Interviews“ mit dabei. Reinschauen lohnt sich. Euer BGM-Team