Wenn Hits wie „80 Millionen“, „Wenn sie tanzt“, „Menschen“ oder „Butterfly Effect“ durch die Berge klingen, wird aus einem Skitag ein unvergessliches Erlebnis. <BR \/><BR \/>Max Giesinger steht für authentische Texte, ehrliche Emotionen und eine Nähe zum Publikum, die unter die Haut geht. Inmitten der beeindruckenden Bergkulisse rund um den Klausberg verschmelzen Musik und Natur zu einem stimmungsvollen Open-Air-Moment der Extraklasse.<BR \/><BR \/>Doch der Tag beginnt schon früher: Ab 9:00 Uhr sorgen Die Veglfoucha auf der Kristallalm für beste Laune, gefolgt von Sitting Bull Unplugged auf der Lift Stage. DJ-Sounds von Albi DJ (Radio Holiday) bringen die Main Stage zum Beben, bevor um 14:30 Uhr das große Live-Highlight mit Max Giesinger startet. Und danach? Weiterfeiern auf der Sonnenterrasse!<BR \/><BR \/>Ob auf der Piste oder vor der Bühne – hier trifft Skivergnügen auf Konzert-Feeling. Das Mountain Open Air Ticket (70,00 €) beinhaltet Skipass, Berg- und Talfahrt mit dem K-Express sowie den Konzerteintritt. Für Inhaber*innen der Premium Card 365 oder eines Mehrtagesskipasses ist das Konzertticket inkludiert.<BR \/><BR \/>Wichtig: Letzte Talfahrt mit der Kabinenbahn K-Express um 19:30 Uhr.<BR \/>Sei dabei, wenn Gefühl auf Gipfel trifft, wenn gefeiert, getanzt und mitgesungen wird – es wird gefühlvoll, es wird stimmungsvoll, es wird legendär.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.skiworldahrntal.it\/de\/highlights\/events\/mountainopenair" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mountain Open Air 2026 am Klausberg<\/a> – und der Berg bebt!