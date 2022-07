Anstatt der sonst oft üblichen Zitronensäure, kommen bei Mila nur Milchsäurebakterien zum Einsatz: Dies ist ein Qualitätsmerkmal und trägt ebenfalls zur unverwechselbaren Struktur mit äußerer Haut und faserigem Kern bei.Der Mozzarella sollte nicht kalt verzehrt werden, sondern zunächst eine halbe Stunde bei Raumtemperatur gelagert werden, damit sich seine feinen Aromen entfalten können. Dabei kann er in der Verpackung bleiben. Alternativ kann er auch samt Verpackung in lauwarmes Wasser gegeben werden.Beste Heumilch aus Südtirol bildet die Grundlage für den Mila Mozzarella – Fior di Latte. Die Herstellung von Heumilch ist an den Lauf der Jahreszeiten angepasst und schützt die Artenvielfalt der Gräser und Kräuter auf den Wiesen und Almen. Die Kühe werden traditionell mit frischen Gräsern, Wiesenkräutern und Heu gefüttert, sowie in geringer Ergänzung mit Getreideschrot. Auf Silagefutter hingegen wird gänzlich verzichtet.