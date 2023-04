MPREIS eröffnet neuen Markt in Eppan

Unter diesem Titel bringt MPREIS lokale Partnerbetriebe in die Südtiroler Märkte. Wie auch in Tramin und Algund ist hier die regionale Metzgerei Windegger vertreten, die sich mit regionalem Fleisch, handwerklicher Verarbeitung und natürlichem Geschmack einen Namen gemacht hat. Ebenso die Feinkäserei Capriz mit ihren originellen Käsesorten, vor allem aus Ziegenmilch, sowie Molkereiprodukten aus unterschiedlichen Kleinsennereien und dazu passenden Feinkostartikeln inklusive kompetenter Beratung und Verkostungsmöglichkeit. Die Bäckerei Eisenstecken aus Kaltern ergänzt bei Brot und Gebäck das Angebot der hauseigenen Bäckerei Therese Mölk, die für ihr naturreines Brot mit vielen Bio- Sorten bekannt ist. Für Kulinarik ist mit Sushi und trendigen Poke Bowls vom Partnerbetrieb Iki Go gesorgt. Das kleine Familienunternehmen aus Brixen mit Wurzeln in Japan bietet echte japanische Kulinarik und mehr, stets frisch direkt in der MPREIS Filiale in Eppan zubereitet.Neben den regionalen Erzeugnissen setzt MPREIS auf Bio-Produkte und sorgt damit gerade in Südtirol für eine enorme Auswahl im Supermarkt. So ist auch in Eppan das gesamte Sortiment der Marke Alnatura erhältlich. Wer regional und biologisch vereinen will, wird bei der exklusiv bei MPREIS erhältlichen Marke BIO vom BERG fündig, deren Südtiroler Produkte mit Sonnenland Südtirol gekennzeichnet sind. Für Lokalkolorit sorgt ein Schüttelbrotregal sowie eine ausgezeichnete Auswahl an Weinen und Spirituosen mit Schwerpunkt Südtirol. Unter “Mein Südtirol“ finden die Kundinnen und Kunden auf einen Blick authentische regionale Produkte. Aber auch italienischer Lebensstil wird ausgiebig zelebriert. Frischeinseln präsentieren die Highlights italienischer Kulinarik, von frischer Pasta über italienische Wurstwaren bis zu Focacce, Pizze, Grana, Salami und vieles mehr. An den Eröffnungstagen (außer Karfreitag) werden zur Verkostung Wurstwaren und Schinken von Rosa dell’Angelo angeboten. Zudem wird es an den Eröffnungstagen einen “Bio vom Berg Sonnenland Südtirol“ sowie eine “Bäckerei Therese Mölk“ Verkostungsstand geben. Außerdem warten wie immer attraktive Eröffnungsangebote auf die Kundinnen und Kunden.MPREIS betreibt heute über 20 Filialen in Südtirol, ist ein wichtiger Partner für regionale Betriebe und ein verantwortungsbewusster Arbeitgeber für rund 500 Mitarbeiter*innen.Maxi Mode Center, Kalterer Str. 55, Eppan an der WeinstraßeAb Donnerstag, 6. April 2023Mo – Sa 08:00 – 19:00 Uhr