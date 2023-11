Mpreis eröffnete neuen Markt in Seis am Schlern

Am 28. November 2023 eröffnet in Seis am Schlern ein neuer MPREIS-Supermarkt. Der Supermarkt entstand in Zusammenarbeit mit dem Südtiroler Bauherrn Aichner. Vater Sepp und Sohn Devid Aichner haben das Projekt über Jahre entwickelt und heuer den Bau in Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro Markus Lunz und Architekt Helmut Seelos innerhalb weniger Monate realisiert. Für das Interior-Design des Marktes wurde der Südtiroler Designer Harry Thaler engagiert. Im Innenbereich des Marktes sind Blumenmuster – inspiriert von der Seiser Tracht – an der Decke sowie an einzelnen Fließenwänden wieder zu finden. Holz und Metall sind weitere Design-Elemente in der Innengestaltung.Ein besonderes Highlight ist der Blick – direkt vom Markt aus – auf die, über Seis am Schlern, thronende Santnerspitze.Die Bäckerei Trocker aus Kastelruth liefert einen Teil des Brot- und Gebäcks. Von dem lokalen Metzger-betrieb Stefan aus Seis stammt ein Teil des Frisch-Fleischsortiments. Beim Frisch-Fleisch der Metzgerei Stefan handelt es sich überwiegend um einheimisches Fleisch von lokalen Bauernhöfen – vieles auch aus dem Schlerngebiet. Das regionale Produktangebot reicht vom Speck des Stampferhofs über Käsespezialitäten der Sennerei „Hof zu Fall“ oder Spirituosen der Brennerei „Zu Plun“ – beide aus Kastelruth –, bis hin zu Apfelsäften und Fronteggele-Marillen-Fruchtsirup-Produkten direkt aus Seis.Die MPREIS-Filiale in Seis bietet ein erweitertes Bio-Sortiment der exklusiv bei MPREIS erhältlichen Bio-Marke Alnatura an. Unter der Marke Bio vom Berg „Sonnenland Südtirol“ sind zudem zahlreiche Bio-Produkte aus der Region Südtirol erhältlich. Beide Marken sind ausschließlich bei MPREIS erhältlich. Weitere Sortimentsbesonderheiten sind die große Obst- und Gemüseabteilung, die Feinkosttheke mit zahlreichen Italienischen, Südtiroler und Österreichischen Feinkostspezialitäten sowie eine sommeliergeprüfte Weinabteilung.