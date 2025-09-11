Das Programm lädt dazu ein, die aktuellen Ausstellungen zu entdecken – Graffiti und You and the Night and the Music - Die Editionen Francesco Conz aus der Sammlung des Museion. Doch 24HOURS ist weit mehr: ein Raum, in dem Zeit verschwimmt und unerwartete künstlerische Begegnungen möglich werden.<BR \/><BR \/>Höhepunkte sind die 24-stündige Performance Perfect Day des Pianisten <b>Marino Formenti<\/b> gemeinsam mit einer „Klaviermaschine“, die Performance <b>Making Show<\/b> der Künstlerin Geumhyung Jeong zum Bau eines Roboters sowie die kollektive chorische Performance <b>Elementare<\/b> des Kollektivs Amigdala, bei der Besucher*innen im Museum übernachten können. Ergänzt wird das Programm durch Videoarbeiten wie <b>A Lot of Sorrow<\/b> von Ragnar Kjartansson und <b>WILHALM (Curon)<\/b> von Sven Sachsalber.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1210449_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Auch die urbane Kultur wird erlebbar: Mit dem Projekt <b>Museion Art Club<\/b><b>– Urban Bridge<\/b> entsteht im Museum ein Skatepark mit Live-Sets und Talks, im Dialog mit der Ausstellung Graffiti. Weitere Angebote wie der <b>Personal Care Room<\/b> – von Yoga bis Tattoos – oder Klangperformances mit der <b>Xong Collection<\/b> von Xing eröffnen ungewohnte Perspektiven.<BR \/><BR \/>Darüber hinaus finden Buchpräsentationen statt, es öffnet ein Restaurierungsraum in Zusammenarbeit mit dem Istituto Centrale per il Restauro, und mit <b>La Banda Storta<\/b> feiern wir auch das 20-jährige Bestehen des Kinderfestivals. Der gemeinsame Festakt mit Drinks und Kuchen am 13. September um 19 Uhr bildet einen Höhepunkt.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1210452_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Mit 24HOURS würdigt Museion die Netzwerke, Partnerschaften und kreativen Verbindungen, die das Museum geprägt haben – und lädt dazu ein, gemeinsam in die Zukunft zu blicken!<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1210455_image" \/><\/div>