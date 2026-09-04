Unter dem Titel „ <a href="https:\/\/kultur.bz.it\/de\/veranstaltung\/konservatorium-c-monteverdi-konzert-e309812" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Diatonische Expeditionen<\/a>“ sind Katharina Baschinger, Alexander Maurer und Theresa Lehner gemeinsam mit Mattilio Barozzi und Studierenden des Konservatoriums zu erleben. Beginn ist um 19:30 Uhr in der Sala Michelangeli, Dominikanerplatz 19, Bozen. <BR \/><b><BR \/>Bozen hat noch mehr zu bieten<\/b><BR \/> <a href="https:\/\/shopping.st\/de\/geschaeft\/aufburg-bozen-p6199" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Aufburg <\/a>besteht als traditionsreiche Geschäft bereits seit 1970 und hat sich auf Naturfasertextilien und Naturfasergarne spezialisiert.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/shopping.st\/de\/geschaeft\/smartys-moire-fashion-bozen-p7874" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Smartys – Moiré Fashion <\/a> richtet sich insbesondere an junge Frauen und Mütter mit Teenagern und setzt auf farbenfrohe, moderne und teilweise extravagante Mode. <BR \/><BR \/>Bei <a href="https:\/\/shopping.st\/de\/geschaeft\/goldschmied-hartmann-bozen-p11078" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Goldschmied Hartmann<\/a> dreht sich alles um handgefertigte Schmuckstücke. Ringe, Anhänger, Ketten, Armbänder und Ohrringe werden in unterschiedlichen Formen und Materialien angeboten. <BR \/><BR \/><b>Kulinarische Tipps in Bozen<\/b><BR \/> <a href="https:\/\/restaurants.st\/de\/gastronomie\/restaurant-laurin-bozen-p6437" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Das Restaurant Laurin<\/a> und die Küche von Chefkoch Dario Tornatore verbindet regionale Zutaten mit internationalen und mediterranen Einflüssen. Auch eine Weinkarte und verschiedene Desserts gehören zum Angebot. <BR \/><BR \/>Für den kleinen Hunger zwischendurch bietet sich ein Abstecher zu <a href="https:\/\/restaurants.st\/de\/gastronomie\/mair-fast-food-bozen-p45092" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mair Fast Food <\/a> an.<BR \/>Das Lokal setzt auf internationale Fast-Food-Spezialitäten und verbindet orientalische und asiatische Küche mit klassischen Burger- und Fast-Food-Gerichten. <BR \/><BR \/>Das <a href="https:\/\/restaurants.st\/de\/gastronomie\/wirtshaus-lowengrube-bozen-p7956" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wirtshaus Löwengrube <\/a> verbindet Küche, Weine und Architektur. Die Speisekarte umfasst sowohl Tiroler als auch italienische und gehobene Küche. <BR \/><BR \/><b>Ein Tag für alle Sinne<\/b><BR \/>Wer am 10. September nach Bozen kommt, muss den Konzertbesuch also nicht auf zwei Stunden am Abend beschränken. Aus dem Termin lässt sich ein ganzer Tagesausflug machen, in welchem man Bozen neu entdecken kann.