Musik & Kirche eröffnet die Reihe der heurigen Sommerkonzerte

„Sommerfestival Brixen 2020“

Den Beginn machen derund einmit dem Programm „Morimur“. Der Partita für Violine solo Nr. 2 von J. S. Bach werden Choräle aus seinen Kantaten und Passionen gegenübergestellt und so geheime Botschaften offengelegt.Chor und Solisten dergestalten unter der bewährten Leitung von Johannes Stecher in Niedervintl ein Konzert zum Motto „Die Himmel rühmen“.Daswird in authentischer Musizierpraxis von ausgewählten Gesangssolisten, derund dem Orchestra Lorenzo da Ponte im Brixner Dom dargeboten. Mit einem reichhaltigen historischen Intrumentarium wird die dramatische Geschichte um Judith und Holofernes äußerst farbig präsentiert. Das Publikum darf sich auf eine außergewöhnliche Aufführung unter der Leitung von Roberto Zarpellon freuen.Dasaus Prag zählt zu den besten Musikformationen Europas. unter der Leitung von Adam Viktora werden in der Pfarrkirche Sterzing Werke von Antonín Dvořák aufgeführt, insbesondere seine berühmte Messe in D-Dur „Lužanská“. Die Zuhörer dürfen sich auf eine authentische und mitreißende Aufführung freuen.In der Pfarrkirche St. Peter in Auer präsentiertOrgelwerke des 16. & 17. Jahrhunderts. Im Einsatz ist die älteste spielbare Kirchenorgel Südtirols von Hans Schwarzenbach und die Rekonstruktion des maximilianischen „Apfelregals“. Das Motto lautet „Von der Lebensfreude“, geplant ist auch eine CD-Produktion.In der Stiftskirche des Klosters Neustift treten das preisgekrönteund dieauf, um das Jubiläum „250 Jahre Hölderlin und Beethoven“ zu begehen. Rezitationen von Hölderlins Werken wird Beethovens Streichquartett op. 131 und ein Werk von Peter Ruzicka gegenübergestellt.In der Freinademetzkirche Milland präsentiert das international sehr erfolgreichedas Programm „Leben, lieben und loben – ein musikalischer Lebenskreis“. Ausgewählte geistliche Vokalwerke von der Renaissance bis zur Moderne und europäische Volkslieder, insbesondere aus Slowenien, versprechen ein sehr gefälliges, abwechslungsreiches Konzert.Anfang September folgt im Brixner Dom ein absoluter Ohrenschmaus mit den beiden weltweit renommierten. Die historische „Leipziger Disputation“, die den Bruch mit dem Papst zur Folge hatte, wird als musikalischer Streit im Konzert quasi inszeniert, von der Bühne aus, aus dem Publikum heraus. Zusammen mit einer großen Messkomposition von Antoine Brumel wird das Konzert zu einem Kaleidoskop dieser Zeit.Den Abschluss des Sommerprogrammes bildet das junge preisgekröntemit „Mozart in der Hofburg“. Streichquartette von Mozart und Schubert stehen im suggestiven Rahmen des Kaisersaales der Brixner Bischofsresidenz auf dem Programm.Die Tätigkeit derwird besonders gefördert durch die Kulturabteilung der Südtiroler Landesregierung, die Stadtgemeinde Brixen und die Region Trentino-Südtirol, durch die Stiftung Südtiroler Sparkasse, die Raiffeisenkassen Eisacktal, Wipptal und Vintl, die Südtiroler Volksbank und die Investitionsbank Trentino-Südtirol sowie durch die Firmen Niederstätter AG Bozen, Trenkwalder und Partner, Troyer AG und Barth Innenausbau. Kartenvorverkauf beim Tourismusbüro Brixen.Mittwoch 5.8. – 20.00 Uhr Kirche des Priesterseminars Brixen Marco Serino & Vokalquartett Mozarteum Salzburg: „Morimur“Sonntag 9.8. – 18.00 Uhr Pfarrkirche Niedervintl Wiltener Sängerknaben: „Die Himmel rühmen“Donnerstag 13.8. – 20.00 Uhr Brixen Dom Venice Monteverdi Academy: Oratorium „Juditha triumphans“ von Antonio VivaldiDienstag 18.8. – 20.00 Uhr Pfarrkirche Sterzing Solisten und Chor des Ensembles Inégal: Werke von Antonín DvořakFreitag 21.8. – 20.00 Uhr Pfarrkirche Auer Peter Waldner, Orgel und „Apfelregal“: „Von der Lebensfreude“Sonntag 23.8. – 18.00 Uhr Stiftskirche Kloster Neustift Minguet Quartett & Lini Gong: „250 Jahre Hölderlin und Beethoven“Freitag 28.8. – 20.00 Uhr Freinademetzkirche Milland Ingenium Vokalensemble: „Leben, lieben und loben“Samstag 5.9. – 20.00 Uhr Dom Brixen Amarcord & Calmus Ensemble: „Leipziger Disputation“Samstag 12.9. – 20.00 Uhr Hofburg Brixen Auner Quartett: „Mozart in der Hofburg“

