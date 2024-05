Toby Romeo

Tausende von Songs wurden von den Radiohörern gevotet. Aus all diesen Nennungen wurde eine Hitliste mit den beliebtesten Liedern erstellt, welche bis Sonntag im Radio der Reihenfolge nach gespielt werden.Den Höhepunkt bildet das große Musikfestival am Thermenplatz in Meran am Pfingstsonntag. Um 17 Uhr wird DJ Patex das Publikum anheizen, bevor um 17.15 Uhr der Live-Auftritt von Simon Rabanser und Mac Maya folgt. Direkt im Anschluss um 18 Uhr wird Malik Harris auftreten. Der Popsänger, Rocker und Songwriter hat vor allem mit seinem Song „Rockstars“ Bekanntheit erlangt. Dieses Lied hat er im Finale des Eurovision Song 2022 gesungen, wo er für Deutschland angetreten ist.Ab 19 Uhr übernehmen die Moderatoren Sarah Bernardi und Daniel Winkler, im Radio bekannt als „Die Zwei“, und stellen die 10 meistgewählten Hits der Südtiroler vor. Dieser Teil wird auch im Radio live übertragen.Ab 20 Uhr wird dann als Highlights des Abend Toby Romeo dem Publikum einheizen. Der DJ und Musikproduzent aus Salzburg ist vor allem durch seine Zusammenarbeit mit David Guetta und Alan Walker bekannt geworden. Zu seinen bekanntesten Liedern zählen Titel wie „Where the lights are low“, „Crazy love“ oder „What it feels like“. Nach den Liveacts folgt das Südtirol-1Clubbing mit DJ Patex.Der Eintritt ist während des ganzen Abends frei. Genauere Infos unter www.suedtirol1.it STOL zeigt die schönsten Bilder.