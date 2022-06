Nach 2 Jahren endlich wieder zurück: Das legendäre Crazy Castle Festival in Bruneck am 01. und 02. Juli

Bereits zum 8. Mal wird das Festival heuer stattfinden. Die große Hauptbühne, die in ganz Italien bekannt ist, bleibt weiterhin das Aushängeschild des Festivals am Schlossberg und wird von 5 zusätzlichen Bühnen ergänzt. Zu den weiteren Highlights zählen ein Campingplatz, eine eigene Food-Area sowie eine neue, große ausgebaute VIP-Area und eine neue Shisha Lounge. Das Ganze im grünen Herz der Altstadt von Bruneck: auf dem legendären Schlossberg.Neben der national bekannten Mainstage, werden heuer 5 weitere Bühnen Abwechslung und Kreativität bieten. Auf den „Side-Stages“ wird der Fokus heuer auf Hiphop, RnB, Techno, Hard Electro, Bass, Dubstep, Goa, Hardstyle und 90er Revival Hits gelegt. Das Festival ist bekannt, dass es den Anspruch hat alle Genres der elektronischen Musik abzudecken.Erstmals in der Geschichte des Crazy Castle Festivals wird der Fokus auf lokale KünstlerInnen gelegt. „Dies um der lokalen Szene wieder auf die Beine zu helfen, in den letzten 2 Jahren kam es auch hierzulande zu einem Künstler-Sterben“, so Stefan Malfertheiner und Philip Haselrieder vom Kreativteam des Veranstalters Wingman Group. Mehr als 100 MusikerInnen aus Südtirol aber auch Österreich und Deutschland werden über 2 Tage, verteilt auf 6 Bühnen die neuesten Trends der elektronischen Musik präsentieren. Auf Newcomer wird dieses Jahr ein besonderes Augenmerk gelegt. Beim nationalen DJ-Contest werden erstmals mehrere GewinnerInnen ermittelt. Sie haben die einmalige Chance auf einer eigenen, neuen Bühne vor einem großen Publikum aufzutreten.Eine weitere wichtige Neuigkeit ist das „Feel Good Team 2022“, das während des gesamten Festivals für das Wohlbefinden der Gäste zuständig ist, kontrolliertes Feiern bewirbt, Auskunft jeglicher Art gibt und Hilfe anbietet wo gebraucht. Begleitet von einem großangelegten Sicherheitskonzept soll das Festival auch heuer ohne Zwischenfälle über die Bühne gehen. Am Samstagnachmittag wird zusammen mit der neuen Südtiroler Veranstaltungsapp „Nizer“, AfZack und Buono Memes ein umfangreiches Programm mit verschiedensten Aktivitäten geboten.Beginn der Veranstaltung ist am Freitag 01. Juli um 18:00 Uhr. Am Samstag öffnen die Tore bereits um 15:00 Uhr. „Wir merken, dass wir 2 Jahre nicht präsent waren mit unserem Festival - die Nachfrage war noch nie so groß. Wir sind hoch motiviert und haben uns einige Neuheiten einfallen lassen, wie u.a. die neue „Halftimeshow“, so Alexander Hellweger vom Festival-Veranstalter Wingman Group aus Bruneck. Die Camping Tickets wurden vor Kurzem aufgestockt und werden in Kürze ausverkauft sein.Alle Infos findest du hier Stol on Tour wird vor Ort sein und euch dabei die besten Fotos und Videos des Events zeigen.