Nachhaltige Looks zum Verlieben

Rahmen des Kollektionsthemas NATURE DELUXE zeigt das Schweizer Traditionsunternehmen in dieser Saison einmal mehr, wie sich natürliche Materialien und Farbigkeiten, luxuriöses Wohlgefühl, moderne Designsprache und absoluter Tragekomfort vereinen lassen. NATURE DELUXE verbindet die beiden grössten Einflüsse des heutigen Zeitgeistes: Natur und Nachhaltigkeit treffen auf das Bedürfnis nach Komfort und Luxus. Auf der einen Seite steht der ungebrochene Wunsch nach einem nachhaltigen, ressourcenschonenden Leben im Einklang mit der Natur, andererseits möchte der moderne Mensch Luxus und absoluten Komfort geniessen – ohne schlechtes Gewissen. Immer mehr Styles werden deshalb auch mit dem „MADE IN GREEN by OEKOTEX®“ Zertifikat ausgezeichnet.





Basierend auf diesem Wissen arbeitet CALIDA in der Fall/Winter/Xmas 2019 Saison mit natürlichen Materialien, die nachhaltig produziert werden und zum Teil durch innovative Veredelung sogar funktional einsetzbar sind. Diese Material-Vielfalt äussern sich etwa in der Serie MODAL LACE, edle Spitzen-Wäsche mit einer natürlichen Modal-Spitze und hohem MicroModal®-Anteil. Aber auch klassischere Baumwoll-Serien wie ELASTIC TREND oder RELAX SELECTED erfreuen sich nach wie vor grosser Beliebtheit. Wer es gerade für die bevorstehende Festtage besonders edel mag, setzt am besten auf Serien wie SILKY WOOL JOY aus einer edlen Merinowolle-Seidenmischung oder auch auf hochwertige Tencel-Styles, wie etwa in der Serie REMIX 1 FUNCTION vorhanden. Und weil die Grenzen zwischen Nacht-, Lounge- und Tagwäsche immer mehr verschwimmen, präsentiert CALIDA eine Vielzahl an Styles, die sich sowohl perfekt für drunter, als auch als Oberbekleidung für den Alltag sowie zu Hause eignen. Stichwort Mix & Match, damit jeder sein persönliches Lieblings-Outfit findet.Damit dürfte der festiven Saison mit gemütlichen Outfits für die ganze Familie nichts mehr im Wege stehen!

