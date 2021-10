Nachhaltigkeit als Kernkompetenz im Tourismus

Die 45. Auflage der Fachmesse für Hotellerie und Gastronomie setzt auf Innovation, Kreislaufwirtschaft und Regionalität sowie Architektur und Design – alles unter dem Dach der Nachhaltigkeit, die auch als roter Faden für das viertägige Eventprogramm und den neuen Award dient.Absolutes Highlight: das Eventprogramm der Hotel Connects Stage mit 50 Events und 100 Rednern. Zugänglich ist das Programm der Hotel Connects Stage selbstverständlich allen Besuchern vor Ort, aber auch im Livestream. Außerdem bleiben mit einem gültigen Messeticket alle Events während und nach der Messe weiterhin online abrufbar.Die vier spannenden Fokusthemen rund um die Nachhaltigkeit - Innovation, Circle, Design und (Sustainable) Pionieers - fungieren zugleich als Kategorien des Sustainability Awards. Der in Zusammenarbeit mit dem NOI Techpark Südtirol, der Freien Universität Bozen, dem Ökoinstitut Südtirol, Eurac Research, IDM und der Autonomen Provinz Bozen organisierte Preis findet zum dritten Mal in einem völlig neuen Format statt. Ziel ist es wieder, den Vorreitern im Bereich Nachhaltigkeit die gebührende Sichtbarkeit und Anerkennung zuteilwerden zu lassen.Weitere Höhepunkte im Programm der Hotel sind ein Matchmaking zwischen Hoteliers und lokalen Landwirten am Dienstag, eingeleitet von einer Diskussionsrunde mit anschließender Verkostung unter dem Titel „Food Quo Vadis x Hotel“. Ziel ist es funktionierende kleine Kreisläufe zwischen Gastbetrieben und Direktvermarktenden aufzubauen, um dem Gast von morgen ein einzigartiges Erlebnis bieten zu können.18. bis 21. Oktober | 09:30 - 18:00 Uhr | Ticket ausschließlich online mit Wahl des Besuchstages (24 Euro) gilt südtirolweit als Gratis-Fahrschein für die öffentlichen Verkehrsmittel | Digital Pass (Live-Streaming & On demand, 10 Euro)18. und 19. Oktober gemeinsam mit Autochtona, am 20. und 21. Oktober gemeinsam mit Vinea Tirolensis#MesseGanzSicher: Für den Messebesuch ist ein Green Pass erforderlich, vor Ort Schnelltest-Möglichkeit.Alle Infos unter www.fieramesse.com/hotel STOL zeigt die schönsten Bilder.

