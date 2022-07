Nachhaltigkeitstage in Bozen

Der Nobelpreisträger für Wirtschaft, Robert Fry Engl, spricht über den wirtschaftlichen Einfluss der Klimaveränderung auf ländliche Regionen (06.09.), Katja Diehl macht als Spezialistin für die Verkehrswende auf die Erwartungen der nächsten Generation aufmerksam (08.09.). Hellhörig wird das Publikum insbesondere am Tag der Jugend (08.09.): Giovanni Mori „Fridays For Future“-Aktivist, unterstreicht die Dringlichkeit des Handelns, das von Referenten mit Szenarien einer lebenswerten Zukunft und nachhaltigen Perspektiven begleitet wird.Nachhaltiger Austausch. Mit dieser Plattform werden die Themen Landwirtschaft&Ernährung, Erneuerbare Energien&Effizienz, Nachhaltige Mobilität und Resiliente ländliche Lebensräume näher an die Politik herangetragen – ein Empfehlungsschreiben zur Unterstützung zukünftiger politischer Entscheidungen erreicht die Verantwortlichen im Anschluss.Programm und Tickets für die Teilnahme Live und Online unter www.sustainabilitydays.com