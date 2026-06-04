Genau dafür gibt es den Capito Club: eine neue Nachhilfe-Vermittlung für Südtirol. Schüler und Studierende aus der Umgebung helfen Kindern und Jugendlichen in Mathematik, Italienisch, Deutsch, Englisch, Physik, Chemie, Biologie und weiteren Fächern.<BR \/><BR \/>Der große Vorteil: Die Tutoren sind nah am echten Schulalltag. Viele haben dieselben Prüfungen selbst erst vor kurzer Zeit geschrieben und erklären den Stoff so, dass man ihn auch wirklich versteht. Nicht wie im Lehrbuch. Sondern so, wie man es gerne schon im Unterricht gehört hätte.<BR \/><BR \/>Nachhilfe anfragen: <a href="https:\/\/api.whatsapp.com\/send\/?phone=393245855470&text=Hallo+Capito+Club%2C+ich+suche+Nachhilfe+f%C3%BCr+mein+Kind.&type=phone_number&app_absent=0" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">direkt per WhatsApp schreiben<\/a><BR \/><BR \/><b>Warum Capito Club für Eltern einfacher ist<\/b><BR \/><BR \/>Statt lange herumzufragen, schreiben Eltern kurz, welches Fach gerade Probleme macht und wie dringend es ist. Capito Club sucht einen passenden Tutor und organisiert den ersten Kennenlerntermin.<BR \/><BR \/>Die Nachhilfe läuft in der Regel online. Das spart Wege, ist leichter planbar und funktioniert auch dann, wenn gerade keine passende Person im eigenen Ort verfügbar ist. Präsenz ist auf Anfrage möglich, wenn es organisatorisch passt.<BR \/><BR \/>Kennenlerntermine werden schnell vergeben, oft sogar innerhalb weniger Stunden. Auch die weitere Kommunikation läuft über Capito Club. Eltern haben also einen klaren Ansprechpartner, wenn Fragen auftauchen.<BR \/><BR \/>Gebucht wird in Paketen ab 5 Stunden. Wenn der Tutor fachlich oder menschlich nicht passt, sucht Capito Club einen anderen. Alternativ bleibt es bei der Kennenlernstunde, der Rest wird zurückerstattet.<BR \/><BR \/><b>Für Prüfungen, Nachprüfungen und den Start ins neue Schuljahr<\/b><BR \/><BR \/>Gerade jetzt ist ein guter Moment: für die letzten Prüfungen, für Nachprüfungen oder um vor dem nächsten Schuljahr Ordnung in ein schwieriges Fach zu bringen.<BR \/><BR \/>Mehr Infos unter <a href="https:\/\/www.capitoclub.com\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">capitoclub.com<\/a> oder direkt per WhatsApp: <a href="https:\/\/api.whatsapp.com\/send\/?phone=393245855470&text&type=phone_number&app_absent=0" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">+39 324 585 5470<\/a>