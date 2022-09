Nacht und Abschied

Foto: © Guido Werner

„Geh unter, Welt“: Schubert-Lieder – und darunter frühe Werke wie die Vertonung von Goethes „Erlkönig“, die der 18jährige Komponist 1815 „glühend“ aufs Papier wirft, – bilden den Rahmen für ein Matinee-Programm mit dem Bariton Andrè Schuen und dem Pianisten Daniel Heide . Am Samstag um 11 Uhr stehen im Kursaal in Meran Kunstlieder auf dem Programm, in denen wehmütige Abschiede, Traumszenen und Todesvisionen dominieren. Neben Werken von Schubert sind das Mahlers „Kindertotenlieder“ nach Gedichten von Friedrich Rückert und Lieder des nach dem „Anschluss“ Österreichs an das Deutsche Reich emigrieren Komponisten Erich Wolfgang Korngold, der in den USA in der Filmindustrie rasch Karriere machte.Der Bariton Andrè Schuen stammt aus dem ladinischen La Val und wuchs dort dreisprachig auf – ladinisch, italienisch und deutsch, eine Vielseitigkeit, die sich in seinem Gesangsrepertoire widerspiegelt. Obwohl lange Jahre das Cello sein Hauptinstrument war, entschied er sich für ein Gesangsstudium an der Universität Mozarteum. Andrè Schuen war einer der wenigen Sänger, die gleich dreimal im Da Ponte-Zyklus von Nikolaus Harnoncourt am Theater an der Wien zu hören waren: als Figaro, Don Giovanni und Guglielmo, woraufhin er den ORF-Publikumspreis des Österreichischen Musiktheaterpreises erhielt. Mit dem Pianisten Daniel Heide führten ihn Auftritte auch in die Wigmore Hall in London, nach Oxford, zum Bayerischen Rundfunk nach München, zum Amsterdamer Concertgebouw, zum Heidelberger Frühling sowie ans Wiener Konzerthaus. International beste Kritiken erhielten Andrè Schuen und Daniel Heide für die CD „Wanderer“ mit Liedern von Franz Schubert.