Nah am Menschen – seit 10 Jahren

Foto: © Veranstalter

Das private Zentrum bietet eine wichtige Alternative zu den bekannten öffentlich zugänglichen Diensten des Landes und deckt Themen wie Angst und Depressionen, Burnout und Mobbing, Familie und Schwangerschaft ab. Ziel des Zentrums ist es, Menschen mit psychologischer Beratung und Therapie bei ihren persönlichen Anliegen zu begleiten. Die Psychologinnen und Psychotherapeutinnen unterstützen seit der Gründung im Jahr 2012 mit unterschiedlichen Therapieansätzen Kinder, Jugendliche und Erwachsene.In ihrer Ansprache betonte Landesrätin Waltraud Deeg, wie wichtig es sein, auf die eigene psychische Gesundheit zu achten und den Mut zu entwickeln, sich Hilfe zu holen. Das Zentrum Mensch könne dabei eine wichtige Brücke bauen, um den Menschen mehr Lebensqualität und –Freude zu geben.Stefan Frötscher, Referent der Gemeinde Meran, richtete Grüße des Bürgermeisters Dal Medico und der Vizebürgermeisterin Zeller aus und betonte, dass es eine intensivere Zusammenarbeit geben werde, die Pilotprojekte wie auch Finanzierungsmöglichkeiten betreffe, um die Bürger in Meran in den aktuellen Anliegen der Stadt zu unterstützen.„Die Anfragen von hilfesuchenden Menschen haben in den letzten beiden Jahren ein nie zuvor dagewesenes Ausmaß angenommen. Nicht nur Menschen in akuten Krisensituationen, mit belastender Vergangenheit haben sich zuletzt bei uns gemeldet, sondern auffallend viele Menschen, die eigentlich völlig stabil in ihrem Berufsalltag und ihrem Familienleben integriert sind“, so Corazza.Corazza, Tollo und ihrem Team ist es gelungen, in den letzten 10 Jahren einen Platz zu schaffen, in dem Menschen ganzheitlich heilen und sich weiterentwickeln können. Beide bedankten sich für die Unterstützung aller Anwesenden und gaben zugleich einen Ausblick: mit neuen Angeboten und Projekten werden sie weiterhin nah am Menschen bleiben, in allen Lebenslagen.STOL war on Tour und zeigt die schönsten Bilder.