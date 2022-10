NAMIBIA & BOTSWANA Multivisions-Vortrag

Foto: © Thomas Sbampato

Nach über 2 Jahren Corona-Pause laden MEIN REISEBÜRO Lufthansa City Center in Zusammenarbeit mit BRIXEN TOURISMUS wieder zum Weltenbummler-Erlebnisabend ins FORUM nach Brixen ein. Mehrere Monate durchstreifte der Schweizer Fotograf und Buchautor Thomas Sbampato sämtliche Regionen Namibias und Botswanas und entdeckte dabei die entspannte Freiheit, in einem Dachzelt, zwei Meter über dem Boden zu schlafen. Nebst den unzähligen Begegnungen mit Menschen, waren es die Erlebnisse mit Tieren, die sich bei ihm unvergesslich eingebrannt haben.Der Fokus seiner Reportagen ist auf das Zusammenleben von Mensch und Natur, die Schnittstelle der Lebensräume von Zivilisation und Wildnis gerichtet. Spannende Geschichten und eine schnörkellose Bildsprache zeichnen seine bildgewaltigen Reportagen, Vorträge und Bücher aus. Sbampatos Bilder erscheinen in zahlreichen Magazinen wie Geo und National Geographic, Zeitungen, Kalendern und Büchern weltweit und wurden mehrfach international prämiert.FORUM BrixenEUR 14,- / erm. EUR 8,- (Tickets an der AK)Brixen TourismusTel. 0472 275252 || MEIN Reisebüro, Brixen Tel. 0472 200051