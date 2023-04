Natürliches Hören dank moderner Technologie

Hörsysteme können bequem über Nacht in der Ladestation aufgeladen werden. - Foto: © Zelger Hörexperten

Wir hören nicht mit den Ohren, sondern mit dem Gehirn. Tatsächlich ist unsere Ohrmuschel „nur“ eine Art Trichter, der Klänge aufnimmt und diese dann ins Innenohr leitet. Dort werden die Klänge in elektrische Impulse umgewandelt und an das Gehirn weitergeleitet, das sie dann als Musik, Sprache oder Umgebungsgeräusche interpretiert. Seit Jahren versucht die audiologische Forschung zu ergründen, wie die „Versteharbeit“ im Gehirn abläuft. So hat die Hirnforschung ergeben, dass das Gehirn für das natürliche Hören so viele Klanginformationen wie möglich benötigt. Die neue Generation von Hörsystemen trägt diesen Erkenntnissen Rechnung. Diese Hörsysteme leiten den natürlichen Klang in vollem Umfang weiter und unterstützen das Hörzentrum im Gehirn bei der Verarbeitung.Die neuesten Hörsysteme ahmen die Funktionsweise des Gehirns nach und verwenden hierzu modernste DNN-Technologie. Das Deep Neural Network, was so viel bedeutet wie „tiefes neuronales Netzwerk“. Es wurde mit 12 Millionen Klangumgebungen aus allen Bereichen des Lebens gespeist und darauf trainiert, jeden Klang einer bestimmten Umgebung zu identifizieren und auszubalancieren. Diese Intelligenz sorgt dafür, dass jeder einzelne Klang detailliert und deutlich wiedergegeben wird.Für viele Menschen, die Hörsysteme tragen, ist die Differenzierung von Störgeräuschen und Sprache eine Herausforderung. Oft fühlen sie sich durch alltägliche Geräusche wie Klingeln, Klappern, Knirschen oder Quietschen unangenehm beeinträchtigt. Spezielle Detektoren in den neuesten Hörsystemen überwachen die gesamte Klangumgebung und passen die Verstärkung sofort an, damit plötzlich auftretende Geräusche, egal ob leise oder laut, als angenehm hörbar empfunden werden. Für die Nutzer:innen bleiben alle Klänge hörbar, sie beeinträchtigen aber nicht das Sprachverstehen. Die optimierte Ausbalancierung der Klänge sorgt für ein entspanntes Hörerlebnis mit einer um mehr als 20% verringerten Höranstrengung und besserem Sprachverstehen.Interessierte können die neuesten Hörsysteme jetzt bei Zelger 30 Tage lang gratis testen. Die Zelger Hörexperten beraten auch bei der Auswahl des passenden Modells, aufladbar oder batteriebetrieben.