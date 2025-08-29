Zu Beginn des Abenteuers lernten die Kinder alles Wichtige zur Kletterausrüstung: Wie fühlt sich der Klettergurt an? Was muss beim Helm beachtet werden? Und wie funktioniert ein Sicherungsgerät? Schritt für Schritt tasteten sich die Kinder an das Thema heran, dabei wurde stets auf individuelle Bedürfnisse und Vorkenntnisse Rücksicht genommen – angeleitet von erfahrenen Vertretern des Alpenvereins.<BR \/><BR \/>Nach der Einführung ging es dann an die ersten Felsversuche. Je nach Können wurden die Kinder entweder im Nachstieg oder – für die Mutigen – im Verstieg an die Felsen geführt. Die abwechslungsreichen Kletterrouten boten dabei für jedes Niveau eine passende Herausforderung. Ganz nebenbei erlernten die Kinder nicht nur wichtige Sicherungstechniken, sondern erfuhren auch, wie zentral gegenseitiges Vertrauen und Teamarbeit in der Vertikalen sind.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1203186_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><b><BR \/>Spiel, Spaß und Naturerfahrung – Ein unvergesslicher Tag mit der AVS-Jugend<\/b><BR \/><BR \/>Abseits vom Klettern sorgten unterhaltsame Spiele dafür, dass die Naturerfahrung und Umweltsensibilisierung auf spielerische Weise miteinander verbunden wurden. Die Teilnehmenden entdeckten ihre Umgebung mit allen Sinnen und entwickelten dabei ein neues Bewusstsein für die Bedeutung der Natur.<BR \/><BR \/>Zur Mittagszeit gab es eine gemütliche Pause, bei der sich alle bei einer gemeinsamen Jause unter den schattigen Bäumen des Klettergartens stärkten – eingebettet in die atemberaubende Bergkulisse. Nach einem ereignisreichen Tag ging es dann gemeinsam mit den Öffis zurück zum Ausgangspunkt.<BR \/><BR \/>Ein unvergessliches Erlebnis in der freien Natur, das nicht nur sportliche Herausforderungen und Teamgeist, sondern auch ein tiefes Umweltbewusstsein förderte.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1203189_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Der Alpenverein Südtirol – Größer Abenteuer geht nicht!<\/b><BR \/><BR \/>Mit rund 20.000 Mitgliedern zählt die Alpenvereinsjugend zu den größten Anbietern von Jugendarbeit in Südtirol. Über 350 engagierte Jugendleiterinnen und Jugendleiter organisieren das ganze Jahr über eine Vielzahl spannender Aktivitäten – von Klettern und Wanderungen bis hin zu aufregenden Winterabenteuern. Zusätzlich bietet der Alpenverein altersgerechte Kurse, Abenteuerwochen und pflegt eine enge Vernetzung mit anderen Jugendorganisationen. Ein wahres Highlight für alle Natur- und Abenteuerfreunde!<BR \/><BR \/><BR \/>\n\n<video-jw video-id="6FCgtKvU"><\/video-jw>\n\n<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1203192_image" \/><\/div>