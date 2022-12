Natz im Zeichen der Krampusse

Der Lauf wird in Zusammenarbeit mit dem Tourismusverein Natz-Schabs organisiert und beginnt um 18 Uhr.Bei diesem Lauf handelt es sich um einen reinen Schaulauf, welcher über die gesamte Strecke abgezäunt sein wird und über dem Dorfplatz in Natz zum Vereinshausplatz führen wird. Im Ortskern von Natz haben die teilnehmenden Gruppen die Möglichkeit auf einem Showplatz die Zuschauer mit ihrer Einlage zu begeistern. Entlang der Strecke wird es mehrere Stände geben, welche Getränke und Essen verabreichen. Um ca. 20 Uhr wird den Zuschauern ein großes Feuerwerk geboten. Nach dem Schaulauf wird im Vereinshaus eine große Krampus-Party stattfinden.Die Oachna Krampusse freuen sich auch heuer wieder auf einen gelungenen Abend im Sinne einer alten und wunderbaren Tradition.STOL ist on Tour und zeigt die besten Bilder.15.00 Uhr Eröffnung der Aufschankstände beim Vereinshaus mit DJ Matthew16.00 Uhr Eröffnung der Aufschankstände entlang der Strecke17.00 - 21.00 Uhr Radio-Holiday-Disco am Kirchplatz17.30 Uhr Verlosung der Lotteriepreise am Kirchplatz18.00 Uhr BEGINN 5. KRAMPUSLAUF DER OACHNA KRAMPUSSECa. 20.00Uhr GROßES FEUERWERK beim Vereinshaus Natz(nach dem Eintreffen der letzten Krampusgruppe beim Vereinshaus)ab 20.00 Uhr Krampusparty im Vereinshaus mit DJ DoubleDee(ohne Felle und Masken!)Alle Infos unter www.krampusse.bz