Neue Abenteuer-Hörspiel-Wanderungen in Obereggen

Das Welterbe Latemar hält im Sommer 2023 wieder unvergessliche Abenteuer und einzigartige Naturerlebnisse bereit. Für Familien wird es bei den neuen Hörspielen im Erlebnisreich Latemar.ium, das den mächtigen Gebirgsstock dank diverser Themenwege für Genusswanderer, sportlich Ambitionierte und Familien erlebbar macht bestimmt aufregend. Hinauf geht es bequem mit dem Panoramasessellift Obereggen-Oberholz oder mit der Kabinenbahn Obereggen-Ochsenweide. Beide Aufstiegsanlagen sind täglich von 8:30 bis 18:00 Uhr geöffnet. An der Bergstation angekommen, treffen dann Abenteuer auf Naturerlebnisse. Auf drei unterschiedlichen Wegen, Latemar.Alp (Nr. 9). Latemar.Panorama (Nr. 22) und Latemar.Natura (Nr. 23) werden mithilfe von Installationen, Booklets, Karten, Hörspielen und einer kostenlosen App Kinder zwischen 6 und 14 Jahren angeregt, knifflige Rätsel und Aufgaben analog und digital zu lösen. Die Hörspielwanderungen dauern durchschnittlich 2 Stunden und sind zwischen 1,3 und 2,5 Kilometer lang. Dabei taucht die ganze Familie in die Abenteuer ein, ist dabei körperlich aktiv und sammelt wertvolle Punkte, die zur konkreten Wiederaufforstung des Waldes nach dem Sturm Vaia beitragen.Im Mittelpunkt stehen dabei die Geschwister Toni und Klara vom Jörgelhof, die durch magische Dolomitensagen, die Sturmnacht Vaia und spannende Wilderer-Geschichten führen: Vaias Zorn Ziel dieser Abenteuer-Hörspiele ist es, durch interaktive Audio-Guides Familien zur Bewegung zu animieren. Jedes Hörspiel bildet dabei die Schnittstelle zwischen der digitalen und realen Welt, um durch humorvolle und faszinierende Geschichten die Entdeckungsfreude zu wecken und spielerisch erlebbar zu machen.Für die Latemar.Adventure-Hörspiele wird die kostenlose App von Locandy benötigt.Lade Dir jetzt kostenlos die App auf Dein Handy! Dann kannst Du in Obereggen gleich mit den Hörspielen beginnen: https://apps.apple.com/it/app/locandy/id789268894