Neue First20 Publikumswahl: Die beliebtesten Bars und Cafés Südtirols

Für viele von uns ist er ein unverzichtbarer Begleiter, sei es für einen perfekten Start in den Tag, eine willkommene Pause während der Arbeit, den krönenden Abschluss nach einer Mahlzeit oder einfach nur zum Genießen von Kuchen und süßen Verlockungen. Doch welche Bar hat den besten Kaffee und zählt zu deinen persönlichen Favoriten? Wir haben eine breite Auswahl zusammengefasst und stellen sie im Rahmen unserer First20 Publikumswahl in Zusammenarbeit mit dem Hoteliers- und Gastwirteverband Südtirol (HGV) zur Wahl.Egal, ob du ein erfahrener Stammgast, ein gelegentlicher Besucher oder einfach nur ein Genießer von erstklassigem Kaffee und einer einladenden Atmosphäre bist – bis zum 31. Oktober hast du die Chance, auf www.restaurants.st/bar für deine Lieblingsbars und dein beliebtestes Café in Südtirol zu stimmen.Keine leeren Versprechen, kein Clickbait, wie immer gibt´s bei First20 Votings auch tolle Preise zu gewinnen. Du hast die Chance, einen der 20 Gutscheine im Wert von jeweils 50 Euro zu gewinnen, die in den teilnehmenden Lokalen eingelöst werden können. Also gleich unser vielfältiges Angebot an Bars und Cafés durchstöbern. Die Auswahl ist groß, und sicherlich ist für jeden das passende Lokal mit der richtigen Atmosphäre dabei!Die First20 Publikumswahl ist eine Branchenauszeichnung, die von First Avenue in Zusammenarbeit mit den Nutzern der reichweitenstärksten Info-, News- und Communityportalen Südtirols vergeben wird. Die Auszeichnung dient als Gütesiegel, das in offenen Abstimmungen Betriebe, Unternehmen und Dienstleister in Südtirol kürt, die als besonders empfehlenswert und beliebt angesehen werden. In jeder Wahl haben die Südtirolerinnen und Südtiroler, sowie Gäste immer wieder aufs Neue die Möglichkeit, ihre Lieblingsorte zu unterstützen und neuen Besuchern empfehlenswerte Ziele zu präsentieren.